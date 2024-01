Frasi offensive contro i rom sul gruppo Facebook, processo a tre uomini e due donne

Sono accusati di avere violato l’articolo del Codice penale che vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: si tratta di cinque persone (tre uomini e due donne) tutte residenti a latina che nel luglio 2020 hanno commentato un post pubblicato sul gruppo Facebook “Latina Degrado Urbano” relativo al campo nomadi di Castel Romano. L’articolo faceva un resoconto sulla situazione della struttura preannunciando il possibile sgombero e i cinque imputati hanno commentato scrivendo “Bruciateli” istigando così, si legge nel capo di imputazione, “a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici e nazionali”. Un commento pubblicato da un altro degli imputati recitava invece “Buttate il napalm via tutto” e ancora “Ma che aspettate a sgomberare tutto e bonificare, sono tutti ladri”.

Nell’udienza di ieri mattina è emerso però che tale reato è di competenza del Tribunale e non del giudice monocratico così il giudice Puccinelli non ha potuto fare altro che dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio dei cinque – assistiti dagli avvocati Benedetto Faralli, Moreno Gullì, Francesco Abballe e Aurelio Cannatelli – restituendo dunque gli atti al pubblico ministero affinché si proceda con una nuova udienza preliminare davanti al gip per eventuale nuovo rinvio a giudizio, questa volta davanti al Tribunale collegiale.