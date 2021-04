Processo Olimpia, la difesa contesta la formulazione delle accuse ai 35 imputati

E’ stata dedicata al deposito di un lungo elenco di eccezioni l’udienza di questa mattina del processo Olimpia. Il collegio difensivo dei 35 imputati - l’ex deputato di Fratelli d’Italia Pasquale Maietta, l’ex presidente del Latina Calcio Paola Cavicchi, l’ex sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi, il dirigente al Comune di Latina Ventura Monti, il funzionario comunale Nicola Deodato, l’imprenditore Fabio Montico. E poi ancora l’ex dirigente del Comune Alfio Gentile, l’ex assessore all’Urbanistica Giuseppe Di Rubbo, l’architetto Luca Baldini, l’ingegnere Luigi Paolelli, il costruttore Massimo Riccardo, il notaio Giuseppe Celeste, Adolfo Antonelli, Antonio Ferrarese, Mario Povanello, Silvano Manzan, Giuseppe Venturi, Raniero Grassucci, Massimo Palumbo, Roberto Pellegrini, Silvano Spagnoli, Stefano Pistoia, Giuseppe Baggio, Sergio Fanti, Valter Betti, Giuseppe Macrì, Francesca Rossi, Alessandra Marciano, Andrea e Sandra Capozzi, Antonio Di Girolamo, Fabrizio Montico, Claudio Petitti, Giovanni Spada e Stefania De Marchi – ha infatti presentato eccezioni su numerosi aspetti dei capi di imputazione.

I legali hanno innanzitutto sottolineato la genericità di questi ultimi in riferimento all’epoca in cui sono stati commessi e ai ruoli di ciascuno, la mancata definizione delle singole condotte. Così il pubblico ministero Giuseppe Miliano ha chiesto tempo per poter esaminare le richieste e poter replicare. Il secondo collegio penale, presieduto in questa udienza dalla presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti, ha quindi rinviato al 27 aprile prossimo.

Agli imputati l’accusa contesta due associazioni a delinquere sui tre filoni dell’inchiesta: quella sui favori da parte dell’amministrazione comunale al Latina Calcio guidato da Maietta e Cavicchi; e quella sull’urbanistica e i sei Piani particolareggiati approvati con incremento di cubature dalla Giunta senza il passaggio in Consiglio comunale.