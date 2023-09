Processo Olimpia, si va verso il proscioglimento o la prescrizione per tutti i reati

Si avvia verso la prescrizione il processo Olimpia che nell’autunno 2016 aveva portato all’esecuzione di una serie di misure cautelari nei confronti, tra gli altri, dell'ex sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi, dell’ex parlamentare Pasquale Maietta, Paola Cavicchi, l’ex assessore all’Urbanistica Giuseppe Di Rubbo e di dirigenti e funzionari del Comune di Latina, tecnici e imprenditori nei confronti dei quali si ipotizzavano tre diversi filoni di irregolarità: i favori al Latina Calcio; i sei Piani particolareggiati e la concessione di appalti e incarichi a ditte e imprenditori “amici” senza gara.

Nell’udienza di ieri pomeriggio davanti al Tribunale, presidente Coculo, a latere Trapuzzano e Molinari, la difesa dei rimanenti 29 imputati ha chiesto il proscioglimento con una declaratoria di assoluzione o per intervenuta prescrizione dei reati tra cui l’associazione per delinquere, l’abuso d’ufficio, il falso, la concussione, la turbata libertà degli incanti, commessi fino al 2014. A dare man forte alla richiesta degli avvocati Giuseppe Poscia, Angelo Farau, Antonio Leone, Luca Melegari, Tommaso Pietrocarlo, Leone Zeppieri, la sentenza di aprile scorso con la quale la Corte di appello ha confermato le assoluzioni nei confronti di Vincenzo Malvaso e Elena Lusena, sentenza rispetto alla quale il Procuratore generale ha rinunciato all'appello. Tale pronunciamento dimostrerebbe l'insussistenza dele accuse oltre al tempo trascorso dalla eventuale commissione dei reati incluse le associazioni per delinquere.

Il pubblico ministero Giuseppe Miliano, titolare dell'inchiesta, ha ammesso l’intervenuta prescrizione per tutti i reati contestati fino al 2014 precisando però che si applicherebbe soltanto ad alcuni imputati. Il costruttore Riccardo da parte sua ha comunicato di voler rinunciare alla prescrizione. Ora sarà il Tribunale a doversi pronunciare e lo farà nella prossima udenza, fissata per il 23 gennaio 2024.