Omicidio di Massimiliano Moro, il racconto del pentito: "A sparare è stato Grenga"

Parola ancora una volta ai collaboratori di giustizia nel processo per l’omicidio di Massimiliano Moro che vede sul banco degli imputati Simone Grenga, Ferdinando Ciarelli detto Macù, Antoniogiorgio Ciarelli e Ferdinando Di Silvio detto Pupetto, accusati di omicidio premeditato aggravato dai motivi abietti con l'aggravante di avere agito con metodo mafioso.

Nell’udienza di oggi, lunedì 19 giugno, davanti alla Corte di assise di Latina presieduta da Gian Luca Soana è comparso in video collegamento dal carcere dove è detenuto Agostino Riccardo, chiamato dai pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia Luigia Spinelli e Francesco Gualtieri a ricostruire le strategie e le appartenenze ai diversi gruppi criminali del capoluogo pontino all’epoca dei fatti e le modalità con le quali Moro venne freddato a colpi di pistola nella sua abitazione nel quartiere Q5 la sera del 25 gennaio 2010.

La lunga testimonianza del pentito, interrogato prima dai pm e poi contro esaminato dagli avvocati difensori Emilio Siviero, Marco Nardecchia, Alessandro Farau e Alessandro Diddi ha ricalcato quella già rilasciata da Renato Pugliese e il suo racconto si basa su quanto gli venne riferito da Angelo Travali e da Costantino Di Silvio Cha Cha. Furono loro infatti a riferirgli da chi era composto il commando che si recò a casa della vittima – i quattro imputati – e che a sparare contro Moro fu Simone Grenga, come risulta peraltro anche dal racconto degli altri due collaboratori Pradissitto e Pugliese. “La morte di Moro – ha spiegato – venne decisa nel corso di una riunione all’ospedale dove era ricoverato Carmine Ciarelli gambizzato quella mattina”. Il collaboratore ha anche ricordato come venne gambizzato da Moro dopo che per una scommessa aveva rubato alcuni computer dal negozio del nipote.

Il processo è stato aggiornato al 12 settembre quando si proseguirà con l’esame degli imputati e poi i testi della difesa.