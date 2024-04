Travolse e uccise una ragazza con il suv, il processo per omicidio stradale

Ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato P.M., il 48enne di Latina che il 20 aprile 2022 alla guida del suo suv aveva investito la 30enne Chiara Aggio su via Epitaffio provocandone la morte.

L’uomo questa mattina è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per rispondere di omicidio stradale. Il gup ha accolto la richiesta presentata dai legali, gli avvocati Luca Giudetti e Stefano Iucci, di procedere con rito abbreviato condizionato all’audizione di un perito che dovrebbe riferire sugli esiti dell’esame dei dati contenuti nella scatola nera dell’auto poi ha rinviato al 10 dicembre per l’esame del tecnico. Nel frattempo i familiari della ragazza hanno ritirato la costituzione di parte civile nel procedimento essendo stati risarciti.

Quella mattina la ragazza, residente a Norma, era scesa da un bus su via Epitaffio, all’altezza di via Piscinara Sinistra nei pressi dell’Agenzia di Formazione e Lavoro dove si stava recando ed era stata investita dal suv guidato dal 48enne. Trasportata in gravissime condizioni presso l’ospedale Santa Maria Goretti in eliambulanza era deceduta dopo una settimana durante la quale aveva lottato tra la vita e la morte.