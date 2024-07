Abusi sessuali sugli studenti minorenni, il 19 luglio la sentenza per il professore di religione

E' slittata al 19 luglio prossimo la sentenza del processo a carico di Alessandro Frateschi, il professore di religione, ex docente presso il liceo scientifico "Majorana" di Latina ed ex diacono accusato di ripetuti abusi sessuali su alcuni ragazzini minorenni.

Nell'udienza odierna, che si svolge con il rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza prelimnare del Tribunale di Latina Laura Morselli, hanno parlato a lungo sia i legali di parte civile che quelli della difesa sulla scorta della richiesta di condanna a nove anni e quattro mesi di carcere avanzata dal pubblico ministero Giorgia Orlando.

A prendere la parola sono stati prima gli avvocati Nicodemo Gentile, Francesca Giuffrida e Andrea Cozza che si sono costituiti parte civile nel procedimento e rappresentano i familiari e le vittime oltre che la Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni. I legali nei loro interventi hanno sottolineato come tutti gli elementi raccolti nel corso dell'indagine dagli investigatori, incluso il materiale sequestrato nel computer e nel telefonino dell'insegnante, dimostrino la veridicità delle accuse nei suoi confronti. Per questo si sono associati alla richiesta del pubblico ministero sollecitando anche un risarcimento per i danni morali subìti dai ragazzi per gli abusi del prof. A chiudere l'undienza il difensore di Frateschi, l'avvocato Donatello D'Onofrio il quale ha sollecitato il proscioglimento dell'imputato per insussistenza degli elementi raccolti.

Il gup ha quindi rinviato all'udienza del 19 luglio per una breve replica del pm prina di entrare in camera di consiglio per la sentenza.