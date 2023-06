'Puro Sangue Ciarelli': la Dda chiede 31 anni di carcere per quattro esponenti del clan

Quattro richieste di condanna per gli imputati del processo 'Puro Sangue Ciarelli' che hanno scelto il processo con il rito abbreviato davanti al gup del Tribunale di Roma Rosalba Liso. Il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia Luigia Spinelli ha infatti concluso la sua requisitoria, dopo avere ricostruito passo dopo passo l'indagine condotta dalla Squadra mobile del capoluogo pontino, chiedendo 12 anni di carcere per Roberto Ciarelli, 6 anni e 7 mesi ciascuno per Maria Grazia Di Silvio, Valentina Travali e Francesco Iannarilli, a vario titolo di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa.

L'indagine della Dda, nata dalle rivelazioni di alcuni pentiti, aveva portato a giugno dello scorso anno all'arresto di quindici esponenti del clan Ciarelli che per anni avevano raticato nel capoluogo pontino estorsioni a danno di imprenditori, professionisti, commercianti e semplici cittadini nessuno dei quali ha mai presentato denuncia per timore di ritorsioni derivanti proprio dalla spendita del nome Ciarelli. Tale circostanza ha portato gli investigatori a contestare agli imputati comportamenti dalle modalità mafiose. Alcuni componenti del clan avevano addirittura creato un profilo Fabebook denominato 'Puro Sangue Ciarelli' che era diventato anch'esso uno strumento per mandare messaggi e intimidire.

Alla richiesta di condanne per quasi 32 anni di carcere avanzata dalla Spinelli sino sono associati anche il Comune di Latina rappresentato dall’avvocato Anna Caterina Egeo e l’associazione ‘Caponnetto’, che si sono costituiti parte civile nel procedimento.

Si torna in aula il 3 luglio per gli interventi degli avvocati difensori Alessia Vita e Giancarlo Vitelli prima che il gup entri in camera di consiglio per la sentenza.