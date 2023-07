Operazione Purosangue: a ottobre la sentenza per i componenti del clan

Si dovrà attendere ottobre per la sentenza del processo nato dall'operazione Purosangue, che a giugno del 2022 aveva portato agli arresti di 15 persone nel clan Ciarelli. Le accuse, a vario titolo, sono di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa.

Nella precedente udienza dell'8 giugno la Dda di Roma erano arrivate quattro richieste di condanna da parte della Dda di Roma per altrettanti imputanti che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato. Il pubblico ministero Luigia Spinelli nella sua requisitoria aveva ricostruito l'indagine condotta dalla squadra mobile di Latina e poi aveva concluso con la richiesta di oltre 31 anni di carcere complessivi: 12 a carico di Roberto Ciarelli, 6 anni e 7 mesi per Maria Grazia Di Silvio e altrettanti a carico degli imputati Valentina Travali e Francesco Iannarilli.

L'indagine era scaturita dalle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia e aveva portato alla luce gli affari illeciti del clan legati a estorsioni a imprenditori, professionisti, commercianti e semplici cittadini, che non avevano mai denunciato per timore di ritorsioni della famiglia criminale. Un metodo che ha portato la Dda a contestare agli indagati l'aggravante della modalità mafiosa. Il nome "Purosangue" deriva invece da quello di un profilo Facebook scoperto dagli investigatori e utilizzato da alcuni esponenti del clan per inviare messaggi e intimidire le vittime.

Nella giornata di oggi, lunedì 3 luglio, una nuova udienza è stata celebrata a Roma per le arringhe della difesa, rappresentata in aula dagli avvocati Coronella, Vita, Cardillo Cupo e Vitelli. Il processo è stato poi aggiornato al prossimo 3 ottobre per le repliche dell'accusa e la sentenza.