Inchiesta 'Reset', la Corte d'assise competente solo per l'omicidio Giuroiu

La Corte di assise di Latina non si occuperà più dell'inchiesta 'Reset' se non per la parte relativa all'omicidio di Nicolas Adrian Giuroiu del quale sono chiamati a rispondere soltanto Angelo e Salvatore Travali.

Lo ha deciso la stessa Corte che in apertura dell'udienza di questa mattina si è dichiarata competente soltatnto per questo reato e non anche per gli altri - associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, numerose estorsioni aggravate anch’esse dal metodo mafioso - che vengono contesatti a vario titolo oltre che ai fratelli Travali anche a Costantino Di Silvio detto Cha Cha, Gian Luca Ciprian, Alessandro Zof, George Valeriu Cornici, Luigi Ciarelli, Davide Alicastro, Ermes Pellerani, Cristian Battello, Fabio Benedetti, Antonio Giovannelli, Silvio Mascetti, Alessandro Anzovino, Antonio Peluso e Valentina Travali.

Nicolas Adrian Giuroiu, 28enne rumeno era stato rapito a borgo Sabotino a marzo 2014 e trovato una settimana dopo in un pozzo all’interno di un’azienda agricola di Cisterna ucciso a colpi di pistola: per la sua morte sono già stati condannati in via definitiva Manuel e Mirko Ranieri e Ionut Adrian Ginca mentre i fratelli Travali avrebbero partecipato fornendo le armi ai Ranieri e fatto loro da staffetta durante il rapimento della vittima.

La Corte ha anche respinto la richiesta degli avvocati difensori Giancarlo Vitelli e Camillo Irace di escludere da questo processo il Comune di Latina e l’associazione ‘Caponnetto’ che si sono cotituiti parte civile. Il processo è stato aggiornato al 3 maggio prossimo quando in aula sarà ascoltato il dirigente della Squadra mobile Giuseppe Pontecorvo.

Per quanto riguarda invece il resto dell’indagine ‘Reset’ ora toccherà al presidente del Tribunale di Latina scegliere un collegio penale al quale assegnare il processo sull'associazione a delinquere di tipo mafioso che fisserà una data..