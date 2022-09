Operazione 'Scarface', il processo al clan Di Silvio per le estorsioni e lo spaccio di droga

Nuova udienza questo pomeriggio davanti al Tribunale di Latina del processo ‘Scarface’ nato dall’inchiesta della Dda di Roma e coordinata dalle Squadre mobili di Latina e Roma, che un anno fa ha portato all’emissione di 33 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, furto, detenzione e porto abusivo di armi.

Nel processo davanti al secondo collegio penale presieduto da Francesco Valentini ci sono però soltanto una parte degli imputati perché gli altri, 19 in tutto, hanno scelto il rito abbreviato davanti al gup di Roma. Si tratta di Roberto Di Silvio, Ferdinando Di Silvio detto Pescio, Giuseppe Di Silvio, Casemiro Cioppi, Daniel De Ninno, Giulia De Rosa, Romualdo Montagnola e Yasine Slimani Domenico Renzi, Marco Maddaloni.

Secondo le risultanze dell’indagine il gruppo guidato da Giuseppe detto Romolo Di Silvio per conquistare il controllo di una parte del capoluogo pontino per lo spaccio di stupefacenti e le estorsioni avrebbe messo in atto una serie di azioni le cui vittime sono commercianti, titolari di locali nella zona dei pub e semplici cittadini che per paura non hanno mai denunciato. Anche in questa come in altre indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma è stato fondamentale il ruolo dei pentiti.

Nell'udieza di oggi è stato conferito l'incarico per tradurre alcune telefontae dalla lingua rom ed è invece stata stralciata la posizione di Massimiliano Del Vecchio. Si torna in aula l'8 novembre quando potrebbe essere sentito in videoconferenza il pentito Renato Pugliese.