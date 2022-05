Operazione 'Scarface', al via il processo a dieci componenti del clan Di Silvio

Prima udienza questa mattina davanti al Tribunale di Latina del processo ‘Scarface’ che a ottobre dello scorso anno aveva portato all’emissione di 33 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti esponenti del clan Di Silvio.

Sul banco degli imputati però ce ne sono soltanto dieci perché gli altri 23 hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Davanti al secondo collegio penale oggi c’erano Giuseppe Di Silvio detto Romolo, Ferdinando Pescio Di Silvio, Casemiro Ciotti, Daniel De Ninno, Yasine Sliman, Roberto Di Silvio, Marco Maddaloni, Giulia De Rosa, Domenico Renzi e Romualdo Montagnola, chiamati a rispondere a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, furto, detenzione e porto abusivo di armi. L’udienza è stata però aggiornata al 21 giugno prossimo per la mancata traduzione in aula di due degli imputati che volevano essere presenti.

L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Roma e coordinata dalle Squadre mobili di Latina e Roma, ha decapitato il gruppo criminale alla cui guida c’era Romolo Di Silvio che voleva conquistare il controllo di una parte del capoluogo pontino per lo spaccio di droga e le estorsioni. Vittime del clan commercianti, titolari di locali nella zona dei pub e semplici cittadini talmente intimiditi da non avere mai denunciato. Agli arresti si è arrivati anche grazie alle rivelazioni di alcuni pentiti che da tempo collaborano con i magistrati dell’Antimafia.

Questa mattina in aula c’erano anche il Comune di Latina rappresentato dall’avvocato Anna Caterina Egeo e l’associazione ‘Caponnetto’ con l’avvocato Licia D’Amico che si costituiranno parte civile nel processo.