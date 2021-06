Processo 'Scheggia', parla il socio dell'imprenditore minacciato dalla Cetrone e dai Di Silvio

Nuova udienza questo pomeriggio in Tribunale del processo a carico dell’ex consigliera regionale Gina Cetrone, l’ex marito Umberto Pagliaroli, Armando Lallà Di Silvio, i figli Gianluca e Samuele, chiamati a rispondere a vario titolo di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata. Reati aggravati dal metodo mafioso.

Il secondo collegio penale, presieduto da Caterina Chiaravalloti, ha ascoltato un altro teste dell’accusa, il direttore commerciale dell’azienda abruzzese di Massimo Bartoccini, minacciato per un debito con Vetritalia di Cetrone e Pagliaroli e costretto a pagare con le intimidazioni dei figli di Armando Di Silvio, Samuele e Gianluca, e Agostino Riccardo.

In aula rispondendo ai pubblici ministeri dell’Antimafia Corrado Fasanelli e Luigia Spinelli, l’uomo ha raccontato che il giorno in cui Bartoccini andò a Terracina per parlare con i due imprenditori del suo debito per risolvere la questione, ricevette alcune sue telefonate. L’imprenditore gli disse che c’erano problemi e di richiamarlo a breve, ha aggiunto che era preoccupato per come si stavano mettendo le cose tanto di dirgli che se non lo avesse sentito doveva avvisare le forze dell’ordine.

A conclusione della testimonianza i pubblici ministeri hanno chiesto l’acquisizione da parte del Tribunale della sentenza di quale giorno fa con cui la Corte di cassazione ha condannato definitivamente i penti Agostino Riccardo e Renato Pugliese nell’ambito dell’inchiesta ‘Alba Pontina’. I due collaboratori di giustizia infatti hanno svolto un ruolo fondamentale anche nell’indagine ‘Scheggia’ raccontando come funzionava l’organizzazione del clan di Lallà Di Silvio.

La prossima udienza è fissata per il 21 giugno prossimo.