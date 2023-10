Nonnismo alla scuola di volo, la collega: "Solo un rito per congratularsi, era normale"

Nuova udienza oggi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Laura Morselli del processo a carico di otto sergenti dell’Aeronautica militare accusati di atti di nonnismo nei confronti di Giulia Schiff, all’epoca dei fatti allieva pilota presso la scuola di volo del 70esimo Stormo di Latina, alla presenza di Schiff e del marito, un 29enne israelo-ucraino che ha conosciuto nel maggio scorso nella legione straniera dove si era arruolata e che ha sposato qualche mese fa.

In realtà in apertura di udienza il legale della 23enne, l’avvocato Massimiliano Strampelli, ha comunicato la volontà di ritirare la costituzione di parte civile nei confronti di uno degli imputati, Ida Picone, in quanto considerata estranea alle violenze consumate durante il cosiddetto “battesimo del volo”. Era stata la stessa Schiff – poi espulsa dall’Aeronautica – a raccontare quanto accaduto quel giorno con dovizia di particolari e con il supporto di un video proiettato in aula. Sul banco degli imputati ci sono Andrea Angelelli, di Copertino, Leonardo Facchetti, di Manerbio, Joseph Garzisi, di Patrica, Luca Mignanti, di Montalto di Castro, Matteo Pagliari, di San Severino Marche, Ida Picone, di Vicenza, Andrea Farulli, di Gessate, e Gabriele Onori, di Tivoli, sono accusati di violenza privata aggravata e lesioni personali aggravate.

Oggi in aula è stata ascoltata una ex allieva compagna di corso della parte offesa nella scuola di volo del capoluogo pontino la quale ha spiegato come il bagno in piscina e altri gesti facevano parte del rito tradizionale dopo il primo volo così come anche le pacche che erano un modo per congratularsi con i neo piloti ma non si trattava assolutamente di maltrattamenti. La testimone ha anche precisato che Schiff nei giorni successivi non si era lamentata e ha aggiunto che dopo quel “battesimo” erano entrambe sorridenti tanto da scattarsi una foto. Il processo è stato aggiornato al 22 gennaio prossimo.