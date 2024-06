Picchiato da Travali per un debito di droga: la moglie della vittima nega tutto

Ha cambiato versione dei fatti la moglie di una vittima di Angelo Travali e oggi in aula ha “disconosciuto” anche le dichiarazioni da lei rilasciate all’epoca dei fatti contenute in un verbale firmato. E’ accaduto nell’udienza del processo in cui il noto esponente del clan è chiamato a rispondere di estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti di un 53enne di Cisterna dal quale – era marzo 2014 - pretendeva 40mila euro per un debito di droga non pagato.

Quel giorno Travali, assistito dall'avvocato Giancarlo Vitelli, era andato a casa dell’uomo reclamando il denaro, poi lo avrebbe colpito alla testa con un oggetto metallico e gli avrebbe sferrato alcuni calci al volto provocandogli un trauma cranico e facciale, una emorragia cerebrale e un ematoma dell’occhio destro. Ferite per le quali venne stilato un certificato di 34 giorni di prognosi.

L’uomo risulta come parte offesa nel procedimento ma non si è costituito parte civile e oggi, davanti al terzo collegio penale presieduto da Mario La Rosa, la moglie della vittima ha fornito una versione completamente diversa da quella contenuta negli atti dell’indagine: all’epoca aveva raccontato di avere visto l’auto di Angelo Travali arrivare sotto casa, racconto smentito in aula visto che oltre a sottolineare di non conoscere Travali ha anche negato che quest’ultimo fosse salito nella loro abitazione insieme ad un’altra persona. Il tutto contraddicendo il verbale di sommarie informazioni sotto al quale, per sua stessa ammissione, c’è la sua firma.

Non è escluso che il pubblico ministero Andrea D'Angeli proceda nei suoi confronti per falsa testimonianza mentre il processo è stato aggiornato al 28 novembre quando dovrebbe essere ascoltata la vittima.