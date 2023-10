Si è concluso con una ulteriore assoluzione il processo che aveva come oggetto l’ampliamento delle tribune dello stadio Francioni di Latina.

Dopo che nella scorsa udienza il giudice monocratico del Tribunale Clara Trapuzzano aveva accolto la richiesta avanzata prima dal pm poi dai legali assolvendo Fabio Montico, Nicola Deodato e Alfio Gentili oggi pomeriggio è arrivato un analogo pronunciamento per l’ingegnere milanese Lorenzo Di Gravio che secondo l’accusa avrebbe firmato il certificato di collaudo della struttura mentre risultava essere in vacanza in Puglia. Una ricostruzione contestata dall’avvocato Alessandro Farau il quale ha sottolineato come il professionista non poteva essere considerato un pubblico ufficiale non avendo mai ricevuto un incarico in tal senso dal Comune di Latina e poi ha chiarito che quel certificato di collaudo era stato da lui inviato via mail e in maniera informale ad una persona ma non all’amministrazione comunale mentre era poi finito protocollato dall’ente. Insomma non era un atto ufficiale. Così a conclusione della camera di consiglio il giudice, a fronte di una richiesta di condanna ad un anno avanzata dal pubblico ministero, ha accolto la richiesta della difesa assolvendo Di Gravio perché il fatto non sussiste.

L’indagine, avviata nel 2014 e coordinata dal pm Valerio De Luca, è legata a doppio filo a 'Olimpia' e aveva rilevato che le tribune erano state realizzate con una serie di abusi e soprattutto mettendo a rischio la sicurezza degli spettatori. Nel procedimento il Comune di Latina si era costituito parte civile.