Processo per il falso collaudo delle tribune dello stadio, i reati sono prescritti

Non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati. Si è chiuso così nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 settembre, per tre dei quattro imputati il processo per l'ampliamento delle tribune dello stadio Francioni di Latina. A conclusione di una lunga camera di consiglio il giudice monocratico del Tribunale Clara Trapuzzano ha accolto la richiesta avanzata prima dal pm poi dagli avvocati Angelo Farau, Giuseppe Pesce e Angelo Fiore, legali di Fabio Montico, Nicola Deodato e Alfio Gentili. I reati dei quali erano chiamati a rispondere sono ormai prescritti equindi il processo prosegue soltanto a carico dall’ingegnere milanese Lorenzo Di Gravio che avrebbe firmato il certificatao di collaudo della struttura mentre risultava essere in vacanza in Puglia.

L’indagine, avviata nel 2014 e coordinata dal pm Valerio De Luca, è strettamente legata a 'Olimpia' e aveva riscontrato che le tribune erano state realizzate con una serie di abusi e soprattutto mettendo a rischio la sicurezza degli spettatori. L’imprenditore Fabio Montico, titolare della ditta New Cover, il funzionario comunale Nicola Deodato e l’ex dirigente comunale Alfio Gentili avrebbero violato la legge speciale sull’urbanistica costruendo struttura da mille posti e procedendo all’ampliamento di un’altra tribuna prefabbricata da 280 a 500 posti, senza far redigere un progetto esecutivo dell’opera, non affidando la direzione lavori della stessa, e senza dare alcun preavviso allo sportello unico competente e senza chiedere il permesso per la tribuna. Un intervento che, sempre secondo la Procura, non avrebbe assicurato la perfetta stabilità della struttura e avrebbe rappresentato un rischio per l’incolumità pubblica.

Ieri i legali dei tre imputati hanno sollecitato l'assoluzione e in subordine il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati, visto che i fatti contestati risalgono al 2013, tesi quest'ultima accolta dal giudice monocratico. Un'altra inchiesta che non riesce a vedere la fine per i tempi lunghi della giustizia. Nel processo il Comune di Latina si era costituito parte civile.