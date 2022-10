Dipendenti Asl accusati di truffa: timbravano il cartellino ma erano assenti

L'accusa è di truffa e peculato. Arrivano le richieste del pubblico ministero nel processo a carico di due dipendenti della Asl di Latina, coinvolti in un'inchiesta coordinata nel 2014 dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano e condotta dai carabinieri del Nas. L'ipotesi è che i due, entrambi veterinari in servizio nell'azienda sanitaria pontina, si siano ripetutamente assentati dal posto di lavoro pur risultando regolarmente presenti e che abbiano dunque percepito denaro pur non lavorando. Una circostanza che configura l'ipotesi della truffa.

Uno dei due professionisti era anche accusato di abuso d'ufficio per aver usato l'aziendale per scopi privati. Per quest'ultimo la richiesta del pm è stata di una condanna a 2 anni e 8 mesi, mentre per il collega sono stati chiesti 2 anni e 4 mesi.