Palazzina di via Roccagorga, il processo si chiude per prescrizione dei reati

Si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione di alcuni reati e assoluzione per altri il processo per le presunte irregolarità urbanistiche nella realizzazione della palazzina di via Roccagorga a Latina. Sul banco degli imputati c'erano Rosa Belani, committente proprietaria dell’immobile, Giovanni Tomeo quale direttore dei lavori, Fabrizio Seccafien quale amministratore unico della società ‘Seccafien costruzioni’ e Luigi Paolelli nella sua veste di Capo UOC dell'ufficio Edilizia Privata del Comune di Latina, chiamati a rispondere a vario titolo di reati che vanno dall’abuso d'ufficio alle violazioni in materia di urbanistica. La Belani era anche accusata di avere arbitrariamente invaso e quindi occupato una porzione di area comunale con accesso carrabile per realizzare un tratto di strada per accedere al palazzo.

La vicenda riguarda la costruzione di un fabbricato con destinazione residenziale per sette piani per un totale di 19 alloggi ed una volumetria urbanistica di 5920 metri cubi a fronte di 5222 metri cubi indicati nel progetto che, secondo gli accertamenti, sarebbe stata costruita in difformità rispetto alla concessione. Per queste violazioni i quattro erano stati rinviati a giudizio a febbraio 2020.

Oggi, mercoledì 17 gennaio, davanti al primo collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana, l'ultima udienza del processo: è stato proprio il pubblico ministero Daria Monsurrò a chiedere l'assoluzione per il reato di occupazione abusiva e di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per l'abuso d'ufficio e le violazioni in materia urbanistica. Una richiesta alla quale si è associato anche il collegio difensivo, composto dagli avvocati Francesco Chimera, Franco Sassu, Antonio Leone e Alessandro Farau.

Al termine della camera di consiglio il Tribunale ha emesso la sentenza accogliendo la richiesta dell'accusa. Nel processo il Comune di Latina si era costituito parte civile.