Il procuratore aggiunto Lasperanza lascia Latina per la Procura generale

Lascia Latina per un incarico alla Procura generale di Roma il procuratore aggiunto Carlo Lasperanza. La sua richiesta di trasferimento al nuovo incarico nella capitale è stata accolta e a partire da gennaio lascerà il posto a via Ezio dove è arrivato nel 2017 con un importante curriculum professionale.

Lasperanza ha iniziato la sua carriera presso la Procura della Repubblica di Nuoro, per poi trasferirsi approdare alla Procura di Roma dove si è occupato di indagini di rilievo nazionale quali quella sulla Banda della Magliana, quella sull'omicidio all'università ?La Sapienza' della studentessa Marta Russo. Successivamente è entrato a far parte della Direzione Distrettuale Antimafia dove ha partecipato all'istruzione del processo "Mafia Capitale" e dove si è occupato di lotta alla criminalità organizzata sul litorale di Ostia. Come procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Latina ha condotto importanti indagini sullo sfruttamento del lavoro e sul fenomeno del caporalato nelle campagne della provincia pontina, è stato promotore del Protocollo di intesa per il contrasto alla vulenza di genere e ha seguito una serie di indagini utilizzando anche il sistema del Codice rosso oltre ad avere portato a termine il processo per l'omicidio di Gloria Pompili. Ha anche condotto una serie di indagini per reati contro la pubblica amministrazione tra le quali quella sui concorsi Asl truccati e quelle che hanno coinvolto le amministrazioni di Sabaudia e Terracina. Ha inoltre coordinato gli interventi di sgombero delle case Ater occupate abusivamente così come aveva fatto in precedenza anche a Ostia.