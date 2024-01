Atti istruttori e diffusione di notizie, Latina monitorata con altre 12 Procure

La Procura della Repubblica di Latina è tra le 13 attenzionate e sottoposte a ispezione da parte del Ministero della giustizia in riferimento al rispetto della segretezza degli atti istruttori e alla comunicazione e diffusione di notizie.

Lo ha reso noto in aula alla Camera dei Deputati il sottosegretario alla Camera Andrea Delmastro, rispondendo a un'interpellanza presentata dal deputato di Azione Enrico Costa in merito al "rispetto del principio della presunzione di innocenza, con particolare riferimento alle conferenze stampa e ai comunicati degli organi inquirenti, nonché ai limiti di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare". L’Ispettorato generale, secondo quanto riferito ha eseguito ispezioni ordinarie nel mese di settembre dell'anno 2023 attivando un monitoraggio in relazione a 13 procure della Repubblica: oltre a quella di Latina ci sono nell’elenco quelle presso i tribunali di Avellino, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Ferrara, Frosinone, Livorno, Rimini, Rovigo, Tempio Pausania, Torino e Vercelli.

"Pur senza deprivare minimamente la magistratura di un solo strumento di indagine – ha spiegato il sottosegretario alla Giustizia - abbiamo posto in campo un arsenale volto a dare corpo vero alla segretezza degli atti istruttori, a garantire la presunzione di innocenza nella comunicazione, ad evitare la spettacolarizzazione mediatica della giustizia, che tanto male ha fatto, non solo e non tanto ai presunti innocenti, ma spesso alla stessa percezione che hanno i cittadini della giustizia, che sembra ondivaga e contraddittoria a tratti. Al di là delle valutazioni politiche in merito all'opportunità o meno di ricorrere alla comunicazione pubblica - ha concluso - sono da non sottovalutare le ipotesi di ricorso a tale modalità, però, nella fattispecie dei reati come truffe e frodi a catena, perché una pubblicità dell'inchiesta può fare emergere ulteriori vittime di reato e rendere, quindi, maggiore giustizia ai cittadini italiani.