Giustizia, il saluto dei colleghi a Quirino Leomazzi che va in pensione

Ultimo giorno di lavoro per Quirino Leomazzi che questa mattina ha salutato collegi e amici della Procura della Repubblica e del Tribunale di Latina dopo 42 anni di servizio presso gli uffici giudiziari del capoluogo pontino.

Nella sala Borsellino di via Ezio c'erano tutti e dopo i saluti del Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco Leomazzi, visibilmente emozionato, ha preso la parola per ringraziare i colleghi che lo hanno affiancato nel corso degli anni sottolineando comunque la volontà di continuare a svolgere il suo ruolo sindacale come segretario provinciale della Federazione Confsal-Unsa.