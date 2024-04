Procuratore aggiunto, ci sono cinque nomi in corsa per il posto a via Ezio

Sono cinque finora i magistrati che hanno presentato domanda per ricoprire l’incarico di procuratore aggiunto a Latina, posto lasciato “vuoto” da Carlo Lasperanza che da gennaio scorso ha preso servizio presso la Procura generale di Roma.

A oggi in lizza ci sono tra gli altri due pm che lavorano o hanno lavorato presso la Procura del capoluogo pontino. Il primo è Giuseppe Miliano, in forza a via Ezio da molti anni nel corso dei quali si è occupato di indagini per reati in materia urbanistica, violazioni ambientali, smaltimento dei rifiuti e illeciti contro la pubblica amministrazione. Tra le inchieste che portano la sua firma ci sono anche “Olimpia” e quella, condotta con il collega Andrea D’Angeli, sulla coop Karibu e il Consorzio Aid. In corsa anche Luigia Spinelli, per molti anni sostituto procuratore a Latina, consulente in passato della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti attualmente in servizio alla Direzione distrettuale antimafia di Roma. Sua la firma di alcune tra le principali indagini sulla criminalità organizzata locale, in particolare i Di Silvio, i Travali e i Ciarelli quali “Reset”, “Puro Sangue Ciarelli”, “Dirty Glass” e “Don’t Touch”.

In corsa ci sono inoltre Mario Palazzi, magistrato presso la Procura di Roma, assegnato alla Dda, e rappresentante dell’accusa nel processo Consip che si sta avviando verso le battute finali e Eugenio Albamonte, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, specializzato in indagini sui crimini informatici e cyberterrorismo.

E poi ancora il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Roma Giovanni Musarò, conosciuto oltre che per il suo impegno nella lotta alla mafia anche per avere riaperto e sostenuto l'accusa nel processo sull'omicidio di Stefano Cucchi.