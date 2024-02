Prof di religione pedofilo, la Diocesi reagisce: "Nessuna responsabilità"

La Diocesi interviene nel caso dell'ex insegnante di religione accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcuni studenti minorenni e replica alle dichiarazioni del legale di parte civile delle vittime che ha preannunciato la volontà di chiamare in causa nel procedimento penale la Diocesi stessa "per responsabilità civile, visto che ha attestato le qualità morali e teologiche dell’imputato".

Secondo l'avvocato Nicodemo Gentile il professor Alessandro Frateschi, che all'epoca insegnava presso il liceo scientifico 'Majorana' di Latina, "insegnava religione dal 2020 e già dal 2022 si erano manifestate delle problematiche, su cui molti hanno taciuto pur sapendo".

"Con riferimento alle notizie riportate tra ieri e oggi dai mezzi di informazione locali - scrive in una nota il direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni sociali Remigio Russo - circa l’avvio dell’udienza preliminare a carico del diacono e insegnante di religione cattolica della Diocesi pontina indagato a vario titolo per i reati di violenza sessuale a danno di minori, si fa presente che quanto affermato a carico della Diocesi è del tutto infondato, come potrà essere dimostrato nelle sedi proprie del procedimento. Si rinnova la piena vicinanza alle vittime e alle famiglie - conclude - e si esprime piena fiducia nell’operato della magistratura".