Violenze sessuali sui minori, licenziato il prof di religione

E’ stato licenziato Alessandro Frateschi, l’insegnante di religione ed ex diacono accusato di una serie di abusi sessuali su minori. Il provvedimento, adottato dall’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Latina del quale l’uomo era dipendente arriva a poche ore dall’udienza preliminare in programma per questa mattina davanti al gup del Tribunale di Laura Morselli nel corso della quale dovrebbero essere ascoltate alcune delle vittime con il supporto di uno psicologo.

A comunicare l'intervenuto licenziamento dell'insegnante - che è tuttora agli arresti domiciliari - il presidente dell'Istituto, Massimo Baldan il quale spiega che il licenziamento è avvenuto "per compromissione del rapporto fiduciario. l provvedimento è stato adottato al termine, e nel pieno rispetto, delle procedure previste in questi casi dalla legislazione italiana a tutela e garanzia dei lavoratori - si legge in una nota - procedure che, in casi di particolare complessità, esigono adeguata tempistica. Per la complessità delle valutazioni i tempi sono stati necessariamente lunghi: sono stati valutati fatti emersi a seguito dei controlli interni effettuati sull'attività operativa dell'Istituto, avviati l'estate scorsa, e già sottoposti alla valutazione della magistratura. All'atto della contestazione disciplinare, il lavoratore risultava già sospeso dall'impiego da luglio 2023, quando venne sottoposto dal Tribunale di Latina a una misura cautelare personale per fatti non riguardanti il suo rapporto presso l'Istituto.

Ogni Istituto diocesano per il sostentamento del clero è persona giuridica canonica e civile, autonoma e distinta dalle singole Diocesi. Gli IDSC sono stati istituiti nel 1985 a seguito dell'accordo di revisione dei Patti Lateranensi tra lo Stato Italiano e la Santa Sede. Il loro compito - conclude la nota - è sostenere economicamente in modo equo i sacerdoti attraverso la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Istituto".