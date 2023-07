Violenza sessuale sugli studenti, gli episodi contestati al prof di religione

Sarà interrogato venerdì mattina in Tribunale l’insegnante di religione arrestato martedì dagli uomini del Comando provinciale dei carabinieri per una violenza sessuale su un suo studente e tre tentate violenze sessuali su altrettanti ragazzi, sempre suoi studenti, reato aggravato dalla circostanza che le vittime sono tutte minorenni.

Un’inchiesta che andava avanti da tempo quella coordinata dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza visto che il 49enne, all'epoca dei fatti docente presso il liceo scientifico Majorana di Latina, era già stato iscritto nel registro degli indagati alcuni mesi fa e poi sospeso dall’insegnamento. Nel frattempo gli investigatori hanno raccolto ulteriori elementi a suo carico che hanno portato all’emissione di una misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese.

Sono quattro complessivamente gli episodi contestati all’indagato e denunciati dalle vittime: il primo, una violenza sessuale vera e propria, risale a dicembre 2021 mentre i tre tentativi sono accaduti a gennaio e febbraio 2022. A riscontro di quanto rivelato dai ragazzi che hanno avuto la prontezza di denunciare il comportamento del professore, quest’ultimo era entrato in contatto con loro anche attraverso i social e aveva inviato foto intime tanto che nel suo cellulare gli investigatori hanno rinvenuto materiale pedo pornografico. L’uomo peraltro ricopriva il ruolo di diacono all’interno della Curia che, nel momento in cui era stata diffusa la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati, aveva provveduto a sollevarlo da tutti gli incarichi scolastici vale a dire dall’insegnamento della religione.

Poi ieri la svolta nell’inchiesta che nella mattinata di ieri lo ha portato agli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio da parte del gip Molfese in programma per venerdì.