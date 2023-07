Messaggi hard ai suoi studenti e approcci fisici: prof di religione arrestato per violenza sessuale su minori

E' scattata una misura cautelare nei confronti del professore di religione di 49 anni accusato di violenza sessuale ai danni di un minore e di tentata violenza nei confronti di altri tre studenti del capoluogo, tutti minorenni. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina, 11 luglio, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina.

Secondo la ricostruzione della procura, l'uomo, approfittando del suo ruolo di insegnante di religione, aveva instaurato un rapporto confidenziale con alcuni dei suoi alunni e con loro aveva poi avviato un intenso rapporto telematico attraverso i social. Le comunicazioni però erano sempre a sfondo sessuale. Con il tempo poi l'uomo aveva cercato anche un contatto fisico con gli studenti.

Quando i ragazzi si sono resi conto che le attenzioni del docente non erano normali hanno bloccato ogni contatto, informato le famiglie e poi denunciato il caso prima gli altri insegnanti e poi alle autorità competenti.

Durante l’attività di indagine seguita dai carabinieri è emerso un quadro sconcertante: anche in passato infatti il docente, approfittando del suo impegno in altre attività che lo portavano di frequente a stretto contatto con minorenni, aveva commesso tentato analoghi approcci sessuali. L'attività investigativa, coordinata dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dal comandante della compagnia di Latina Paolo Perrone, ha consentito ora di chiudere il cerchio e di avanzare una richiesta di misura cautelare nei confronti dell'indagato. La richiesta è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese, che ha firmato un'ordinanza di misura cautelare a carico del 49enne.

L’invito della procura della Repubblica di Latina e del comando provinciale dei carabinieri di Latina rimane sempre quello di segnalare presunte condotte criminose ai danni dei minori o dei soggetti fragili e di fidarsi dello Stato che, attraverso la magistratura e le forze dell’ordine, può intervenire tempestivamente e proteggere e tutelare le vittime.