Droga alle studentesse, prof condannata a due anni e otto mesi di carcere

E’ stata condannata a due anni e otto mesi di carcere Alessia Nisticò, l’insegnante 48enne accusata di avere ceduto hashish ad alcune studentesse minorenni. Il processo, celebrato con il rito abbreviato che consente di usufruire dello sconto di un terzo della pena, si è celebrato oggi davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota.

I fatti oggetto del procedimento risalgono al 2020 quando, secondo il racconto di una studentessa poi confermato da altri ragazzi ascoltati dagli investigatori, la professoressa – che all’epoca era impiegata presso l'Agenzia Formazione e Lavoro di Latina – durante una lezione a casa sua aveva fumato hashish e poi lo aveva ceduta anche ad alcuni studenti. Una di loro si era sentita male e da lì la voce si era diffusa ed erano iniziate le indagini. L’Agenzia Formazione, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, aveva provveduto in via cautelativa a sospendere l'insegnante che non è più presente nella scuola.

Nell’udienza odierna il pubblico ministero Giorgia Orlando ha chiesto per la donna, accusata di cessione di stupefacenti a minorenni, una condanna a 2 anni e sei mesi di carcere mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Vincenzo Schiavone ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Al termine della camera di consiglio il gup ha inflitto all’imputata una pena maggiore di quella richiesta dall’accusa, 2 anni e otto mesi oltre ad un risarcimento di 10mila euro a favore della Garante dell'infanzia e adolescenza Monica Sansoni che si è costituita parte civile nel procedimento con l’avvocato Pasquale Lattari.