Progetti contro il caporalato: lavoratori delle coop ancora senza stipendio

Gia lo scorso 30 settembre il sindacato Uiltucs di Latina aveva richiesto un incontro alla prefettura di Latina. Il caso è relativo agli stipendi non ancora pagati ai lavoratori della cooperativa Karibu e dal Consorzio Aid impegnati nei percorsi contro il caporalato e per l'emersione del lavoro in agricoltura nell'ambito del progetto Perla. Secondo il sindacato il conto delle mensilità non pagate è arrivato a 400mila euro e gli impegni a quanto pare sono stati completamente disattesi.

"La vicenda - spiega il responsabile della Uiltucs Gianfranco Cartisano - assume risvolti per noi oscuri e pieni di contraddizioni. Nella giornata odierna abbiamo richiesto e sollecitato la prefettura affinché venga aperto un tavolo presso l'Ufficio Territoriale del Governo. Gi operatori e le maestranze, lo ricordiamo, sono stati costretti a dimettersi per giusta causa, a fronte dei mancati stipendi che arrivano fino a 22 mesi. Come categoria riteniamo necessario bloccare le somme destinate alle cooperative e pagare direttamente i lavoratori per il lavoro svolto. Non possiamo accettare che gli enti continuino a pagare e che i lavoratori rimangano senza stipendi. La domanda rimane la stessa: dove sono dove sono i soldi pubblici erogati?". La Uiltucs chiede dunque alla prefettura di intervenire e di mediare per risolvere la questione e trovare una soluzione al problema.