Proiettile recapitato per posta a un avvocato di Latina: indaga la squadra mobile

L'episodio risale ai giorni scorsi. La cartuccia si trovava in una busta da lettera che non aveva nessuna indicazione

Una cartuccia in una busta da lettere nella cassetta della posta. E' accaduto nei giorni scorsi ad un avvocato del capoluogo pontino, che ha trovato il proiettile nella buca delle lettere del suo condominio. Immediato l'allarme alla polizia, intervenuta sul posto con le pattuglie della Volante e poi con la polizia scientifica.

Da quanto accertato la busta non riportava alcun messaggio, non era inoltre indicato un mittente né un destinatario. Gli investigatori della squadra mobile che ora indagano sull'episodio hanno ascoltato il professionista di Latina che ha riferito di non aver mai ricevuto minacce e di non sapersi spiegare la ragione di questa indimitadazione.

Nel quartiere non ci sono telecamere che possano aver ripreso chi ha consegnato la busta e al momento gli investigatori non hanno particolari sospetti. Il gesto non sembra neanche legato all'attività professionale dell'avvocato, un civilista.