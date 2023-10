Carabinieri, cerimonia di promozioni a Latina e Aprilia

Promozioni nell'Arma dei carabinieri di Latina. Nei giorni scorsi si è tenuta una cerimonia al comando provinciale durante la quale il comandante provinciale, colonnello Christian Angelillo ha conferito ad alcuni militari in servizio la promozione al grado superiore.

Si tratta dei luogotenenti carica speciale Antonio Vicidomini, comandante della stazione di Sermoneta; Gennaro Cimmino, comandante della stazione di Borgo Grappa- Latina; Giuseppe Bottone, effettivo al comando provinciale di Latina. E dei marescialli capo Luigi Benvenuti, comandante della stazione di Bassiano, e Alessandro Cardus, addetto alla stazione di Campoverde.

Analoga cerimonia si è svolta anche ad Aprilia, dove il tenente colonnello Paolo Guida, comandante del Reparto territoriale, ha insignito due militari promossi anch’essi al grado superiore: il brigadiere capo Massimiliano Ralli, addetto alla stazione di Aprilia, e il brigadiere capo Michelangelo Parrella, effettivo al Reparto territoriale.

Nel formulare i migliori auspici per il futuro dei neo promossi, è stata sottolineata da parte dei rispettivi comandanti, l’importanza del senso di responsabilità con cui è necessario affrontare ogni nuovo inizio. Al contempo è stato rimarcato come l'avanzamento al grado superiore comporta sempre nuove sfide che occorre affrontare con rinnovato entusiasmo, in virtù dell'impegno di servizio che tutti i carabinieri hanno assunto nei confronti dei cittadini.