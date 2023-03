Dalle liste d'attesa alla medicina del territorio: protocollo tra Asl e sindacati

Le organizzazioni sindacali di Cgil Frosinone-Latina, Cisl, Uil, Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil Pensionati e la direzione generale della Asl di Latina hanno sottoscritto un protocollo di relazioni Sindacali finalizzato allo sviluppo di interventi mirati nell'ambito della programmazione sanitaria.

Cin la nuova intesa, Asl e sindacati dunque hanno creato una piattaforma comune di impegni e obiettivi di realizzare in stretta collaborazione con l'obiettivo di rafforzare il sistema sanitario, tutelare la qualità dei servizi e rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. Il confronto, attraverso incontri trimestrali, avverrà principalmente su tematiche ritenute prioritarie quali, tra le altre: liste di attesa, pronto soccorso, medicina del territorio, ospedali di comunità e case di comunità, posti letto di cure intermedie, sanità d’iniziativa, cronicità, non autosufficienza, assistenza domiciliare integrata e telemedicina, aree interne disagiate.

Con la firma del protocollo si istituisce un tavolo di lavoro che dovrà monitorare l'utilizzo e lo stato di avanzamento delle risorse e degli investimenti anche legati alle progettualità del Pnrr. "La sanità pontina - si legge in una nota congiunta delle organizzazioni sindacali - vive una situazione difficile, che l'emergenza Covid 19 ha ampiamente evidenziato e che solo grazie all'impegno e allo spirito di servizio degli operatori sanitari è stato possibile fronteggiare. Vogliamo essere non solo meri spettatori ma compartecipi della nuova visione e organizzazione della sanità territoriale affinché le esigenze, specialmente dei cittadini più fragili, possano essere prese in carico da un servizio eccellente che metta al centro la persona".