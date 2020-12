Qualità della vita secondo il Sole 24 Ore: Latina scivola in 82esima posizione

Anche nell'anno della pandemia il Sole 24Ore misura la qualità della vita, senza dimenticare i contraccolpi dell'emergenza che in tutta Italia si sono fatti sentire. Se è Bologna a vincere la 31esima indagine del Sole 24Ore sul benessere dei territori, Latina sprofonda dalla 69esima all'82esima posizione della classifica nazionale. Gli indicatori sscelti sono, come per l'anno passato, 90. Ma questa volta l'analisi del quotidiano economico racconta anche come il coronavirus ha impattato sui territori da Nord a Sud del Paese. Uno degli indicatori presi in considerazione riguarda infatti l'indice dei casi covid ogni mille abitanti. Per il resto, i parametri sono rimasti invariati: Ricchezza e consumi, Demografia e salute, Affari e lavoro, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Cultura e tempo libero.

Ricchezza e consumi

Latina arriva quasi in fondo alla graduatoria per una media dei valori associati ai singoli parametri. In particolare, per Ricchezza e consumi si trova all'84° posto. Su questo dato pesano l'indice dei protesti (9950.34 - In euro per mille abitanti) per cui è addirittura in posizione numero 100; lo spazio abitativo (85esima posizione); i depositi bancari (posizione numero 84); il reddito medio (posto numero 88 in classifica). Va meglio invece, in questa macro area, su altri fronti come il trend del pil pro capite, l'indicatore relativo ai redditi attivi tra la popolazione, il canone di locazione.

Ambiente e servizi

Nella macro area di Ambiente e servizi Latina occupa l'83° posto. E qui influisce il dato legato alla riqualificazione energetica degli immobili; dei giovani che non lavorano e non studiano; del rischio climatico; dell'ecosistema urbano; dell'utilizzo dei fondi europei per l'agenda digitale.

Giustizia e sicurezza

Non va meglio sul fronte della Giustizia. Latina occupa in questo caso la posizione numero 80 della graduatoria nazionale a causa ad esempio dei dati relativi alle denunce per omicidio stradale; alla durata media delle cause civili (1121.46 giorni); ai furti (1405,52 denunce ogni 100mila abitanti); gli incendi (25,4918 denunce ogni 100mila abitanti): al riciclaggio e all'impiego di denaro (5.54925 denunce ogni 100mila abitanti); alle cause pendenti ultratriennali; alle estorsioni (15,4338 denunce ogni 100mila abitanti).

Cultura e tempo libero

Anche per Cultura e tempo libero la provincia pontina occupa la parte finale della classifica collocandosi in posizione 73, portata giù dai numeri relativi alle biblioteche (105° posto); agli spettacoli e alla spesa al botteghino (91° posto); indice di lettura dei quotidiani (78° posto); sport in tempo di covid (posizione 78). Latina vince invece, in questo macro settore, per la forte presenza di bar, ristoranti e anche librerie e fondi europei dedicati alla cultura e agli eventi.

Demografia e società

La provincia risale invece la classifica nella macroarea "Demografia e società": compare infatti al 24° posto per tasso di mortalità; al 21° per casi covid ogni mille abitanti; al 13° per consumo di farmaci per la depressione; al 18° per l'indice di vecchiaia, al 29° per tasso di natalità. Ma spronda ancora in posizione numero 104 per numero di infermieri (223,9 ogni 100mila abitanti), in posizione 81 per consumo di farmaci per diabete e per asma; in posizione numero 97 per numero di pediatri presenti sul territorio (1.52563 professionisti attivi ogni 1000 abitanti).

Affari e lavoro

Infine, Latina occupa il 21° posto nella classifica nazionale per quanto riguarda la categoria "Affari e lavoro". In questo settore la provincia eccelle per imprese al femminile e per imprese giovanili, per imprese in rete, quota di export, ecommerce. Va decisamente meno bene invece per imprese in fallimento e diffusione del reddito di cittadinanza.

Questo il link per consultare nel dettaglio tutti gli indicatori: qualità della vita Latina - Il Sole 24Ore.