Raccolta 'Porta a porta': si riparte con Nuova Latina, Nascosa e aree extraurbane dei Borgo Faiti e Piave

L'Azienda per i Beni Comuni e il Comune di Latina danno il via all’estensione su tutto il territorio comunale del nuovo servizio di raccolta differenziata ‘Porta a Porta’ ripartendo dai quartieri Nuova Latina e Nascosa e dai Borghi Podgora e Piave. Il censimento delle utenze e la distribuzione dei kit di contenitori e sacchi, prenderanno il via lunedì 6 settembre. Tali operazioni permetteranno di georeferenziare tutti i punti di raccolta dei rifiuti, indispensabili per la programmazione dei turni e per la gestione operativa dei carichi di lavoro.

Il progetto

Il sistema di raccolta prevede l’esposizione del proprio contenitore fronte strada e il censimento consentirà di avere un database georeferenziato di ogni singolo punto di produzione dei rifiuti, utenze domestiche e utenze non domestiche. Questa fase di lavoro permetterà anche una verifica puntuale delle eventuali problematiche, al fine di poter predisporre i necessari adeguamenti. Gli operatori che realizzeranno questa attività saranno dotati di pettorina e tesserino di identificazione.

L’estensione del nuovo servizio è programmata a partire da lunedì 27 settembre procedendo dal Nascosa (ex Q5) e in progressiva estensione su Nuova Latina (ex Q4), Borgo Podgora e area extraurbana di Borgo Piave, così come puntualmente riportato negli EcoCalendari distribuiti alle utenze interessate. I cassonetti stradali saranno progressivamente rimossi, contestualmente sono previsti servizi mirati di pulizia, controllo e sanzione per eventuali abbandoni.

La conferenza stampa

Il programma è stato illustrato questa mattina presso la sede di ABC Latina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco di Latina Damiano Coletta, l'Assessora ai Rapporti con le Società partecipate e con l’Azienda Speciale Maria Paola Briganti, l'Assessore all’Ambiente Dario Bellini, il presidente del CdA di ABC Gustavo Giorgi e il Direttore generale Silvio Ascoli.

Saranno distribuiti circa 10mila kit, consegnati direttamente alle singole utenze. La consegna richiede la lettura dei codici univoci dei contenitori e il relativo abbinamento all’utenza, funzionale alla gestione dei conferimenti e alla futura applicazione della tariffa puntuale. Il kit per le utenze domestiche in area urbana, le più numerose, comprende: contenitore sottolavello per la frazione umida 10 litri; contenitore da esposizione umido 25 litri; 4 contenitori da 30 litri per carta, plastica e metalli, vetro e secco non riciclabile e l'ecoCalendario oltre a sacchi per l’umido e il secco non riciclabile.

I risultati

Alla luce dei ottimi risultati ottenuti nei primi quattro mesi nelle aree di Latina Scalo, Borgo San Michele, Borgo Faiti, Borgo Piave, l’Azienda punta a raggiungere anche nelle zone in estensione l’indice di raccolta differenziata pari all’80%. Rispetto alla composizione dei rifiuti raccolti come dimostrano i grafici in basso, nell’anno 2020 il secco è pari al 70% mentre nel 2021, nelle aree interessate dal nuovo servizio PaP, è pari al 20%; l’umido passa dal 10,7% al 31,5%; plastica e metalli da 8% a 13%; la carta da 5,5% a 9,6%, il vetro da 0,5% a 9,9%.