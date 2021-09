Raccolta rifiuti: da lunedì 27 settembre il porta a porta arriva nel quartiere Nascosa

In programma una diretta Facebook proprio lunedì 27 settembre alle 19. Tutte le modalità per ricevere o ritirare i kit e avere informazioni

Parte lunedì 27 settembre il sistema di raccolta rifiuti porta a porta nel quartiere Nascosa, ex Q5. Lo annuncia l'azienda Abc: "Dopo gli ottimi risultati registrati nella prima fase a Latina Scalo, San Michele, Borgo Faiti e Borgo Piave, il nuovo PaP servirà quindi il quartiere Nascosa e, in progressiva estensione, raggiungerà il quartiere Nuova Latina (ex Q4), Borgo Podgora e l’area extraurbana di Borgo Piave".

Abc torna ad incontrare i cittadini per illustrare il nuovo metodo di raccolta in una diretta Facebook, in programma proprio lunedì 27 settembre alle 19. Interverranno il sindaco Damiano Coletta, l’assessore all’Ambiente Dario Bellini, il presidente di Abc Gustavo Giorgi, il direttore Generale Silvio Ascoli e il presidente di Achab Group Paolo Silingardi. Gli utenti che non si trovano a casa al momento della consegna del kit di contenitori e sacchi, e che non è stato possibile contattare con un secondo passaggio, riceveranno un avviso di mancata consegna con il numero 06/32092110 e l’indirizzo email servizioabclatina@sedensrl.it da contattare per fissare un nuovo appuntamento.

Per ritirare direttamente il kit invece è operativo un punto distributivo in Largo Cavalli negli orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16 e dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 13. Si ricorda che con le attrezzature gli utenti ricevono anche il calendario con le informazioni relative al servizio e ai giorni di esposizione.

Per un corretto conferimento dei rifiuti è disponibile la app Junker che legge i codici a barre dei materiali e indica come conferirli. L'app, realizzata in multilingue, presenta anche informazioni sui Centri di raccolta di via Massaro e di via Bassianese. Operative, a cadenza settimanale, anche le Isole ecologiche itineranti il cui calendario è scaricabile dal sito www.abclatina.it