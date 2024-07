Precipita dal secondo piano del palazzo: 20enne soccorsa dall'eliambulanza

Una ragazza di 20 anni è precipitata dal secondo piano del suo palazzo. E' accaduto questa mattina a Latina, in via Boito, quartiere Q4. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

La giovane, ferita, è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza e poi affidata all'elisoccorso che l'ha trasferita d'urgenza in un ospedale di Roma. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura.