In vacanza a Gallipoli con l'hascish, denunciati due 17enni di Latina

Due 17enni di Latina sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti dagli agenti del Commissariato di Gallipoli dove erano appena arrivati per trascorrere qualche giorno di vacanza.

I ragazzi erano da poco scesi dal treno e si stavano recando in direzione Baia Verde, la località dove avrebbero dovuto alloggiare quando si sono imbattuti in un controllo della volante del Commissariato di Gallipoli che era di pattugliamento proprio per contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti.

Particolarmente innervositi dal controllo degli agenti, i due minorenni hanno manifestato disagio tanto da indurre i poliziotti ad approfondire il controllo, al termine del quale, in uno zainetto, è stato rinvenuto un panetto di hashish di circa 52 grammi.

Affidati ai genitori, che sono dovuti arrivare da Latina per prenderli in custodia, i due giovani, essendo incensurati, sono stati denunciati a piede libero in concorso per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.