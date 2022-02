Droga, Mirko Ranieri condannato a cinque anni. Assolto per la detenzione delle armi

Nuova condanna per Mirko Ranieri, arrestato l'8 gennaio dello scorso anno insieme a Vittorio Bonanni perché trovato in possesso di armi e di oltre mezzo chilo di droga.

Questa mattina davanti al Tribunale di Latina si è tenuta l'ultima udienza del processo con giudizio immediato a carico di Ranieri per il quale il pubblico ministero Giuseppe Miliano aveva chiesto una pena di sei anni e dieci mesi di carcere. La difesa invece, rappresentata dall'avvocato Giancarlo Vitelli, ha cercato di ridimensionare le accuse e alla fine il Tribunale lo ha assolto dal capo di imputazione dalle armi riconoscendolo responsabile soltanto della dtenzione di stupefacenti condannandolo a cinque anni di reclusione. La stessa pena che era stata inflitta a Bonanni che aveva scelto il rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare Giuseppe Cario a giugno 2021.

Al loro arresto si era arrivati dopo che gli agenti della Squadra Volante avevano notato Ranieri, appena 21enne ma già con una condanna per un omicidio commesso quando era ancora minorenne e che per quel reato è in affidamento in prova, entrare e uscire da un’abitazione di sua proprietà ma occupata dal 62enne Vittorio Bonanni. Nell’auto del ragazzo è stato trovato un panetto di circa un etto di hascisc mentre la perquisizione all’interno dell’appartamento ha portato a rinvenire mezzo chilo tra hashish e marijuana e una decina di grammi di cocaina nonché tutti gli accessori utili al peso e al confezionamento dello stupefacente. oltre alla droga sono spuntate fuori anche numerose armi, ossia un fucile semiautomatico calibro 12 e tre pistole semiautomatiche calibro 7,65 di cui una con matricola abrasa ed un’altra risultata rubata: tutte e tre le pistole avevano i caricatori riforniti.