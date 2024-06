Anziana rapinata in casa, le due donne negano tutto

Hanno negato di essere le responsabili della rapina messa a segno in un'abitazione del capoluogo pontino il 5 aprile scorso Maria Fiasché, 46 anni, e Veronica Di Silvio di 37 anni, entrambe residenti a Aprilia. Le due donne - la prima agli arresti domiciliari, la seconda con obblighi di firma - sono state ascoltate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese assistite rispettivamente assistite dagli avvocati Daniele D’Urso e Cristiano Conte.

Secondo l’accusa la vittima, una 77enne, era mentre rientrava a casa era stata assalita da una donna che l'aveva spinta all'interno, si era impossessata delle chiavi e le aveva intimato di restare in silenzio. Una volta all’interno dell’abitazione rubato i gioielli custoditi in camera da letto e prima di fuggire le aveva sfilato dal dito la fede nuziale. Poi era fuggita a bordo di un’auto guidata dalla complice. Ad immortalare la fuga le telecamere di sorveglianza che, insieme ai tabulati telefonici, hanno consentito agli investigatori della Squadra mobile di Latina di individuarle.

Ieri entrambe le donne durante l’interrogatorio di garanzia in Tribunale hanno negato di essere le responsabili del colpo. La Fiasché, che è stata riconosciuta dalla vittima, ha raccontato al giudice di essersi trovata in quella palazzina perché era alla ricerca di un’abitazione per i figli e il suo legale ha richiesto un incidente probatorio. La Di Silvio invece ha spiegato di avere soltanto accompagnato l’amica e di non sapere nulla di quanto accaduto all'interno della palazzina.