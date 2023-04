Rapina un'anziana appena uscita dalla farmacia, rintracciato e arrestato

Ancora una rapina ai danni di una donna anziana nel capoluogo pontino. Questa volta è accaduto a borgo Piave dove una 70enne residente in zona è stata presa di mira da un uomo che le ha strappato con forza il portafoglio dalle mani appena uscita dalla farmacia.

La vittima ha però reagito e ha provato ad inseguire lo scippatore mentre un automobilista di passaggio che ha assistito alla scena ha allertato una pattuglia della Polizia che si trovava nelle vicinanze per un posto di blocco. Lo scippatore, di nazionalità cinese, è stato quindi rintracciato e arrestato poco dopo dagli agenti. Questa mattina nel corso dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese lo straniero, assistito dall’avvocato Angelo Farau, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al termine dell’interrogatorio il giudice ha convalidato il fermo e disposto a carico dell’uomo il solo obbligo di firma.