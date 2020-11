Rapina all'anziano in piazza Moro, restano in carcere gli autori del colpo

Hanno ammesso di avere rapinato l’anziano in piazza Moro sottraendogli il borsello il 17 novembre scorso ma hanno negato di avere tentato di rubare la borsa ad una donna nei pressi dell’ospedale Santa Maria Goretti.

Mohammed Bousaleh e Rayan Amrawi, i due giovani di nazionalità marocchina accusati di rapina aggravata, tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati ascoltati questa mattina dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario e hanno risposto alle domande assistiti dagli avvocati Emanuele Farelli e Ernesto Renzi. Latina, due arresti per rapina e tentato furto

„I due dopo il colpo ai danni dell'80enne si erano spostati a via Reni e segnalati da alcuni passanti nella zona di fronte al pronto soccorso dell'ospedale dove hanno tentato di scippare un'anziana donna senza riuscirci perchè messi in fuga da alcuni passanti.

„Gli agenti di polizia li hanno raggiunti in piazza del Popolo e arrestati.

A conclusione dell'interrogatorio il gip ha confermato la custodia cautelare in carcere – sono entrambi detenuti a Rieti – essendoci il rischio di fuga e quello di reiterazione del reato.