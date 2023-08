Banditi armati di ascia rapinano il distributore sull'Appia

Colpo notturno al distributore di benzina Fiamma 2000 che si trova sull'Appia. Nella notte tra mercoledì e giovedì due uomini armati di ascia e coltelli hanno fatto irruzione nel bar dell'area di servizio.

In quel momento era presente solo un dipendente in servizio per il turno di notte. L'uomo, alla vista dei due malviventi ha tentato una reazione ma è stato minacciato e uno dei rapinatori ha cercato di colpirlo. Alla fine è stato costretto ad aprire la cassa e consegnare il denaro che era all'interno. I due rapinatori sono poi fuggiti con il bottino ancora in fase di quantificazione. Sull'episodio indagano i carabinieri.