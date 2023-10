Donna picchiata e rapinata: l'aggressore preso appena sbarcato in porto

E' stato arrestato perché ritenuto responsabile di una rapina un 31enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora, rintracciato dai poliziotti della squadra mobile di Latina in collaborazione con la polizia di frontiera dello scalo marittimo di Civitavecchia. I poliziotti lo hanno fermato mentre sbarcava a Civitavecchia da un traghetto proveniente dal suo Paese di origine e al termine degli accertamenti di rito è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il 5 agosto scorso l'uomo, a Borgo Bainsizza, aveva colpito al volto una donna 36enne indiana e una volta caduta a terra aveva continuato a colpire gambe e braccia. Tutto per impossessarsi di 700 euro che la vittima aveva appena incassato nel suo negozio a seguito di una transazione effettuata tramite money transfer. A causa delle contusioni riportate la donna era stata portata all'ospedale Goretti di Latina, da cui era poi stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Più tardi, dopo la denuncia, gli investigatori erano riusciti a stringere il cerchio su alcuni sospetti e la donna è riuscita a riconoscere il suo aggressore attraverso un'individuazione fotografica. Dal mese di agosto sono scattate su tutto il territorio le ricerche del rapinatore, quando il gip del tribunale di Latina, su richiesta della procura, ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione. L'uomo però aveva già fatto perdere le tracce, partito alla volta della Tunisia. Le indagini successive, svolte anche in collaborazione con la polizia di frontiera del porto di Civitavecchia, hanno poi consentito di scoprire che il 31enne sarebbe tornato in Italia nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 ottobre. E così l'uomo ha trovato ad attenderlo in porto gli agenti di polizia, pronti ad arrestarlo.