Rapina ad un'anziana in pieno centro: condannato a cinque anni

E' stato condannato a 5 anni di reclusione Roberto Vico, 30enne di Latina, chiamato a rispondere di una rapina ai danni di un'anziana messa a segno il 18 gennaio scorso nel capoluogo pontino.

Quel giorno l'uomo aveva aperto la portiera dell'auto alla cui guida c'era una 75enne che stava parcheggiando in via Reni, nei pressi dell'ospedale Goretti e aveva portato via la borse poggiata sul sedile del passeggero per poi darsi alla fuga. Sentite le urla della signora era intervenuto il genero della donna, titolare di un esercizio commerciale poco distante, che aveva inseguito il 30enne per fermarlo ma il rapinatore aveva estratto dalla tasca del giubbotto una siringa e l'aveva puntata contro l'inseguitore riuscendo nuovamente a scappare. Una fuga la sua durata davvero poco visto che una pattuglia dei carabinieri del Norm lo aveva rintracciato e bloccato recuperando anche la borsa rubata al cui interno c'era il portafoglio con circa 500 euro. Vico era stato messo agli arresti domiciliari ma aveva violato gli obblighi imposti da tale regime ed era stato nuovamente arrestato a distanza di pochi giorni.

Oggi, mercoledì 12 giugno, il processo con giudizio immediato davanti al primo collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana. Il pubblico ministero Marina Marra al termine della sua requisitoria ha chiesto una condanna a quattro anni di carcere ma il Tribunale ha aumentato la pena condannandolo a cinque anni.