Rapina a un distributore di via Epitaffio: ferito il titolare, malviventi in fuga

Rapina in pieno giorno a Latina, lungo via Epitaffio. Colpito il distributore di carburante Tiber. Due malviventi sono entrati in azione nella tarda mattinata di oggi, 7 giugno. Hanno raggiunto il distributore a bordo di uno scooter e poi, avvicinato il titolare, lo hanno ferito utilizzando un coltello.

Preso il denaro, entrambi sono fuggiti facendo perdere le tracce. Per l'uomo rimasto ferito è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118. Sull'episodio indagano gli investigatori della squadra mobile di Latina