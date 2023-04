Aggredita alle spalle e rapinata: la donna cade e si rompe un femore

Una donna anziana è stata aggredita e rapinata ieri, 6 aprile, nel parcheggio adiacente al supermercato di via Don Torello. Lo sconosciuto ha probabilmente adocchiato la vittima, ha seguito i suoi movimenti e poi è entrato in azione.

Ha colto la donna alle spalle, l'ha aggredita e strattonata con violenza per poi portarle via la borsa. La signora è finita a terra e cadendo purtroppo ha riportato la frattura del femore e per lei è stato necessario il ricovero in ospedale. I passanti hanno lanciato l'allarme ai soccorsi e sul posto è arrivata anche una pattuglia della squadra volante che ha raccolto le prime testimonianze. La vittima però non è riuscita a vedere il volto del suo aggressore proprio perché aggredita alle spalle. E' riuscita soltanto a intravedere che l'uomo, poi fuggito a piedi, vestiva in modo trasandato e indossava un giubbotto nero. Sul posto non ci sono telecamere di sorveglianza e resta dunque al momento difficile per gli investigatori riuscire a individuare elementi utili alle indagini.

Nella giornata di ieri e anche oggi gli agenti stanno comunque perlustrando il quartiere.