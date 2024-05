Rapina fallita alla farmacia comunale, condannati i cugini De Rosa

Si è concluso con due condanne il processo con rito abbreviato ai cugini Cesare De Rosa e Leonardo Sciarrillo De Rosa, chiamati a rispondere di tentata rapina.

I fatti oggetto del procedimento risalgono ad aprile 2022 quando i due ragazzi, di 29 e 22 anni, avevano fallito il colpo alla farmacia comunale di viale Kennedy a Latina. Leonardo era entrato con il volto travisato e armato di pistola che aveva puntato contro la commessa. Quest'ultima però aveva reagito e l'ingresso di un cliente aveva impedito al giovane di impossessarsi del denaro contenuto nel registratore di cassa: era stato infatti costretto a fuggire a mani vuote a bordo dell'auto che lo aspettava fuori e alla guida della quale c'era Cesare. L'ordinanza cautelare che ha colpito i due esponenti dell'omonimo gruppo criminale era però arrivata a dicembre 2023 nell'ambito di una più ampia indagine condotta dalla squadra mobile di Latina e coordinata dalla Dda di Roma su un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che operava soprattutto nella zona dei palazzi bianchi di viale Kennedy, il tutto gestito dalla famiglia De Rosa.

Oggi davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese il processo che si è svolto con rito abbreviato su richiesta della difesa. Il pubblico ministero Giorgia Orlando al termine della sua requisitoria ha chiesto una condanna a 4 anni e 8 mesi per Cesare De Rosa e 3 anni per Leonardo Sciarrillo De Rosa. Ma il gup al termine della camera di consiglio ha inflitto ai due imputati, entrambi detenuti, pene più pesanti: per Cesare 5 anni e 4 mesi oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per Leonardo 3 anni e quattro mesi oltre all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.