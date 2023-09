Rapina notturna alla gelateria Treccioni: banditi armati portano via l'incasso

Rapina alla gelateria Treccioni di viale Pierluigi Nervi, a Latina. E' accaduto tutto intorno alla mezzanotte,quando due banditi sono entrati nell'esercizio commerciali e sotto la minaccia di un'arma hanno intimato alle due dipendenti che erano in servizio di consegnare il denaro contenuto nella cassa. Una volta arraffati i soldi sono fuggiti facendo perdere le tracce. A quell'ora l'esercizio era ormai in chiusura e non erano presenti clienti.

Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto è arrivata una pattuglia della squadra volante per la ricostruzione dei fatti e per raccogliere elementi utili alle indagini.