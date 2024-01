Rapina un invalido e lo minaccia: "Non urlare, qua comando io: sono un Di Silvio"

Ha messo a segno una rapina ai danni di un anziano affetto da una pesante invalidità minaccaindolo e vantandosi di essere un Di Silvio. E' accaduto alcune settimane fa quando Carmine, 33 anni, appartnenente alla nota famiglia di Campo Boario, ha aggredito in via San Carlo da Sezze un uomo che cammiva a fatica. Era tardo pomeriggio quindi già buio quando si è avvicinato, lo ha sbattuto contro il muro intimandogli di non urlare e chiedere aiuto. "Questa è zona mia, qua comando io e anche se urli non ti sente nessuno" ha urlato aggiungendo poi "Sono il figlio di Cavallo hai capito" riferendosi al soprannome del padre. Antonio Di Silvio di 57 anni, personaggio noto negli ambienti criminali.

Carmine ha quindi estratto dalla tasca della vittima il portafoglio e si è appropriato dei 17 euro che vi reano all'interno. Poi è fuggito.

Ma l'uomo ha presentato una denunica e alla fine il 33enne è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina. Oggi in Tribunale l'interrogatorio di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese davanti al quale l'esponente della famiglia rom è rimasto in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere. La difesa per ora non ha presentato richieste di modifica della misura cautelare quindi Di Silvio resta agli arresti domiciliari.