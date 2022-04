Rapina una donna e ferisce il marito poi scappa, arrestato all'interno dell'ex Svar

Ha rapinato una donna e ferito il marito ma è stato rintracciato arrestato dai poliziotti della Squadra volante per rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di una coppia di cittadini extracomunitari. E’ accaduto ieri pomeriggio a Latina dove uno straniero ha aggredito alle spalle una donna che camminava a piedi con i tre figli piccoli e le borse della spesa attaccate al passeggino con l’obiettivo strapparle la collana in oro che aveva addosso.

La donna, nonostante la sorpresa, si è divincolata per sottrarsi alla rapina ma è caduta a terra e il rapinatore ha deciso di prenderle soltanto il telefono cellulare per poi darsi alla fuga, inseguito dalla vittima. Nel frattempo è arrivato il marito della donna che ha provato a bloccarlo ingaggiando una colluttazione con lui. Durante la zuffa, il rapinatore ha estratto un coltello a serramanico ed ha sferrato alcuni fendenti al suo avversario, lacerandogli la giacca e ferendolo ad un dito, per poi proseguire la sua fuga. Subito dopo la segnalazione al 112 sul posto sono arrivati gli uomini della Volante che

Dopo avere prestato assistenza ai coniugi aggrediti hanno raccolto alcune testimonianze hanno rintracciato il rapinatore all’interno del sito ex Svar dove si era rifugiato: lì è stato trovato anche il coltello utilizzato per la rapina. L’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di essere trasferito in carcere.