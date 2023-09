Riconosciuto dalla vittima ma non era lui il rapinatore, assolto grazie al GPS

Non era lui l’autore della rapina ai danni di una signora avvenuta il 5 gennaio scorso in via Romagnoli a Latina e il riconoscimento effettuato dalla vittima si è rivelato un errore.

Così ieri per il cittadino 40enne di nazionalità indiana che era stato arrestato quale responsabile è arrivata l’assoluzione per non avere commesso il fatto. Tutto grazie al tracciamento del suo cellulare che ha dimostrato come non poteva essere stato lui a mettere a segno il colpo. I fatti erano accaduti a via Romagnoli dove la donna era stata aggredita dopo avere parcheggiato l’auto: il rapinatore appena lei aveva aperto lo sportello dell’auto l’aveva strattonata per portarle via la borsa e poi le aveva sferrato un colpo in pieno volto ferendola. Nonostante ciò lei aveva immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto era arrivata una Volante della polizia e gli agenti grazie alle indicazioni raccolte avevano individuato e arrestato il 40enne indiano identificato anche dalla vittima quale suo aggressore.

Ma nel processo per tentata rapina e lesioni davanti al giudice monocratico del Tribunale Fabio Velardi la difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Alessandro Farau, ha depositato una perizia contenente il tracciamento GPS del cellulare dello straniero dal quale risulta che al momento della rapina lui era ancora a bordo di un bus arrivato poi alla stazione delle autolinee. Non poteva quindi essere l’autore dell’aggressione.

Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a un anno e mezzo di carcere, la difesa l’assoluzione con formula piena e al termine della camera di consiglio il giudice ha emesso un verdetto di assoluzione per non avere commesso il fatto.